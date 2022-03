Austrália amplia sanções a mais bancos e bilionários da Rússia

18/03/2022 | 10:11



A Austrália ampliou sanções contra a Rússia nesta sexta-feira, dia 18, incluindo mais 11 bancos e órgãos governamentais, assim como os bilionários Oleg Deripaska e Viktor Vekselberg. De acordo com a ministra de Relações Exteriores australiana, Marise Payne, as sanções agora cobrem a maioria dos ativos bancários russos, assim como todas as entidades que lidam com dívida soberana russa. Anteriormente, a Austrália já havia imposto sanções a 41 oligarcas russos e parentes diretos, agindo de forma coordenada com países aliados para intensificar a pressão a Moscou após a invasão da Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.