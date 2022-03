Rodrigo Bocardi apresenta Bom Dia São Paulo direto da praia

18/03/2022 | 10:10



Rodrigo Bocardi apresentou nesta sexta-feira, dia 18, o programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo, diretamente da praia - o jornalista contou que o cenário foi escolhido por contado aniversário da TV Tribuna, que é afiliada Globo na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, e também porque hoje é o último dia útil do verão.

Bocardi divide a apresentação com Rodrigo Nardelli, que comanda o Bom Dia Região.

Já Sabina Simonato brincou com o colega:

Ele tá com a vida que pediu a Deus. De chinelão. Eu tenho que confessar, eu estou com uma inveja boa de você, Rodrigo.

Rodrigo ainda aproveitou para degustar uma água de coco na frente do mar.