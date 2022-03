St. Patrick’s Day: saiba mais sobre a data e veja fotos da festa pelo mundo

Maria Beatriz Vaccari

Comemorado em 17 de março, o St. Patrick’s Day, ou Dia de São Patrício, é o feriado mais celebrado pela comunidade irlandesa em todo o mundo.

Apesar de ainda estar ganhando popularidade no Brasil, sobretudo em São Paulo (SP), a festa dá as caras em alguns pubs e barzinhos, que aproveitam a data para promover comemorações regadas a muita música típica e chope verde.

Foto: Tourism Ireland/Divulgação

A história do St. Patrick’s Day

A comemoração é uma homenagem a St. Patrick (387-461), missionário e bispo cristão que se tornou um dos santos padroeiros da Irlanda. Ao contrário do que muitos pensam, porém, ele não era irlandês. Na verdade, St Patrick nasceu no País de Gales e, aos 16 anos, foi levado como escravo para a Irlanda. Mesmo após se libertar e fugir, decidiu retornar ao país para evangelizar a população. LEIA MAIS: O QUE FAZER EM DUBLIN: ROTEIRO COMPLETO DE 3 DIAS

DICAS PARA ECONOMIZAR NAS PRÓXIMAS VIAGENS O trevo de três folhas, símbolo icônico do St. Patrick’s Day (e da Irlanda), era usado pelo religioso para explicar a Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo). São Patrício, como se diz no Brasil, também foi responsável pela popularização da confissão particular, adotada até hoje pela igreja católica. Aqui, fica outra curiosidade: na Irlanda, eles dificilmente falam St. Patrick com o “a” entonado como se fosse um “e”, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. É St. Patrick mesmo, quase como em português, mas com entonação forte no “Pa”, e não no “trick”. Foto: Tourism Ireland/Divulgação St. Patrick’s Day ao redor do mundo

Pode até parecer estranho, mas a maior festa de St. Patrick’s Day rola em Nova York. A metrópole norte-americana é lar de uma das maiores colônias irlandesas fora da Europa. Essa galera, junto a os outros festeiros da cidade, se encarrega de honrar St. Patrick nos pubs, restaurante, baladas e até na rua – há desfiles desde a parte da manhã até o fim da tarde.

Em Dublin, capital da Irlanda, a celebração também bomba. As ruas são tomadas por multidões verdes, sendo que muitos aproveitam para vestir chapéus e barbas falsas ruivas para criar um look ao maior estilo Leprechaun (figura do folclore irlandês). De quebra, o pessoal ainda pode assistir aos desfiles temáticos e comer e beber muitas delicias. Tudo verde… para variar – com exceção da cerveja mais icônica do pedaço, a stout e escura Guinness!

Fotos do St. Patricks Day ao redor do mundo