Bondinho Pão de Açúcar completa 110 anos e ganha nova marca

Inaugurado em 27 de outubro de 1912, o Bondinho Pão de Açúcar, umas das principais atrações do Rio de Janeiro, está prestes a completar 110 anos. Em meio às celebrações, o parque formado pelos morros da Urca e do Pão de Açúcar, interligados pelo icônico teleférico, ganhou nova marca e novo posicionamento estratégico de marketing.

Criada pela agência Superunion, a identidade visual passou a focar conceitos como felicidade, sustentabilidade e inovação. Com tom de boas-vindas, a marca foi desenvolvida com o intuito de ressaltar a leveza do carioca e seu contato com a natureza.

“O novo logo representa não apenas o formato singular natural do relevo local, mas seu reflexo na Baía de Guanabara e de um ‘coração de pedra cravado na terra’, que traduz a emoção de estar aqui”, conta Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar.

A nomenclatura “Parque Bondinho Pão de Açúcar” também aparece com destaque na nova marca. A mudança, que ressalta a palavra ‘parque’ ao nome, tem o intuito de reforçar que a experiência no destino vai além dos passeios de bonde.

“Esse é um momento muito especial para nós, porque representa, da melhor forma, o início da celebração dos nossos 110 anos. Somos o teleférico mais antigo em operação no mundo, mas temos visão de futuro e seguimos inovando. Foi isso que nos fez chegar até aqui, trazendo para o Rio de Janeiro iniciativas inéditas, e vai nos possibilitar avançar para os próximos 110 anos”, diz Sandro.

Para divulgar a nova marca, o Parque Bondinho Pão de Açúcar lançará a campanha “Felicidade lá em cima”, criada pela Agência3. O novo posicionamento visa apresentar o destino como mais que um lugar, mais sim um estado de espírito que ressalta a alegria de viver experiências inesquecíveis.

Além disso, o parque se abrirá para patrocínios e experiências pontuais, como a realizada recentemente pelo Booking.com, que montou um quarto exclusivo dentro de um bonde de 1972. Outros exemplos foram o transporte, via bonde, de um novo modelo Porsche diretamente para o Morro da Urca; e a instalação do Aperol Spritz Sunset Bar em um dos bondinhos.

Vale ressaltar que o bondinho do Pão de Açúcar tem uma história repleta de iniciativas ligadas ao entretenimento. Em 1979, o destino serviu de locação para o filme ‘007- Contra o Foguete da Morte’. Um pouco antes, em 1977, o Morro da Urca promoveu o Concha Verde, festival que recebeu artistas como Gal Gosta, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ney Matogrosso. Outro destaque é o evento Noites Cariocas, até hoje uma das boas opções de lazer no Rio de Janeiro.

Uma das novas atividades que já estão previstas é a realização do Desafio Parque Bondinho Pão de Açúcar. A iniciativa tem como objetivo dar voz e espaço à novas bandas e artistas independentes, que terão um espaço para se apresentar no local.