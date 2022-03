Viagem para Aruba – destino deixa de exigir teste e vacinação contra covid-19

Redação

A partir do dia 19 de março, pessoas que pretendem fazer uma viagem para Aruba estão liberadas da maior parte dos protocolos de biossegurança adotados em decorrência da pandemia, como a realização de testes e a apresentação de comprovantes de vacinação contra a covid-19. O seguro de saúde será a única exigência para os turistas.

Para entrar em Aruba, basta fazer os procedimentos de imigração e alfândega de forma digital, adquirir o Seguro Visitante, que cobre qualquer intercorrência em caso de infecção por covid-19 (US$15), e apresentar o comprovante internacional de vacina da febre amarela.

“Com a covid-19 já bastante controlada localmente e o alto índice de vacinação da população, o governo de Aruba já se sente confortável em dar mais esse passo rumo à normalidade”, comenta Carlos Barbosa, CEO da Vitrine Global, empresa que representa com exclusividade Aruba no Brasil. “As restrições locais também caíram, o comércio e restaurantes já funcionam com a capacidade total e o uso de máscaras em locais abertos já não é mais obrigatório. No entanto, ainda é recomendado em caso de aglomerações”, completa o executivo.

