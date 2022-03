Privacy: entenda como funciona a concorrente brasileira do OnlyFans

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/03/2022 | 09:55



A Privacy é uma plataforma brasileira que se define como uma rede social de compartilhamento de conteúdo por assinatura, em que os usuários podem pagar para acessar publicações exclusivas de criadores. Na prática, no entanto, funciona como uma concorrente direta do OnlyFans. Isso porque é possível vender fotos e vídeos de entretenimento adulto.

Disponível apenas via site, a plataforma tem se tornado cada vez mais popular no País por permitir o pagamento das assinaturas via Pix e dispensar a necessidade de um cartão de crédito internacional para criar uma conta – facilidades que não são encontradas na concorrência.

Os criadores de conteúdo podem cobrar entre R$ 5 e R$ 200 por mês, sendo que 80% das vendas são repassadas ao usuário – o restante é usado com manutenção da plataforma. De acordo com um cálculo da própria Privacy, uma pessoa que tem mil seguidores e cobra R$ 50 pela assinatura pode ganhar entre R$ 500 e R$ 2.500 mensalmente.

Além da assinatura, porém, os influenciadores podem lucrar com a venda de packs (conteúdos que podem ser vendidos separadamente por meio do perfil ou via chat) e links de indicação. No último caso, o usuário recebe uma comissão de 5% sobre as vendas do contato que se cadastrou na Privacy.

Todos os pagamentos são feitos diretamente na página do criador, via checkout. Os ganhos ficam armazenados em uma conta digital, que é criada no ato do cadastro, e pode ser acessada somente pelo influenciador, na aba “Meu banco”. O valor para saque é transferido via TED para a conta bancária correspondente ao CPF cadastrado.

A empresa reforça que dados sensíveis, como nome e endereço, tanto do criador de conteúdo quanto do seguidor, são armazenados em servidores criptografados. As informações financeiras, por sua vez, são manipuladas pelos próprios meios de pagamento, sem interferência da Privacy.

Assim como o OnlyFans, a rede brasileira atrai não só de anônimos, mas celebridades. A influencer Jaque Khury, a chacrete Rita Cadillac e a funkeira Tati Zaqui são algumas famosas que estão vendendo conteúdo na Privacy.