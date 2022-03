SOS de Emergência no iPhone: saiba chamar rapidamente as autoridades locais

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/03/2022 | 09:55



O SOS de Emergência no iPhone é um recurso rápido que liga para os serviços de emergência locais quando o usuário está em perigo. A opção pode ser acionada em poucos cliques e ainda vai avisar os contatos de emergência sobre a situação. Saiba como habilitá-la. É importante destacar, no entanto, que a solução está disponível apenas a partir do iPhone 8.

1. Acesse o aplicativo “Ajustes” no iPhone. Em seguida, vá até “SOS de Emergência”.

2. Você deve habilitar duas opções. “Manter Pressionado para Ligar” comunicará os serviços de emergência após segurar por alguns segundos os botões lateral e de volume. Enquanto isso, “Pressionar 5 Vezes para Ligar” executará a ação após o botão lateral ser pressionado rapidamente cinco vezes.

Em ambos os casos, uma contagem regressiva aparecerá na tela e um alerta soará antes de as autoridades serem comunicadas. Quando a ligação é concluída, por sua vez, o iPhone avisa os contatos de emergência com uma mensagem de texto.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como habilitar o SOS de Emergência no iPhone: