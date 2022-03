PNBOX: solução do Sebrae ajuda a montar plano de negócios

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/03/2022 | 09:55



Montar um plano de negócios pode ser desafiador, complicado e demandar tempo. Pensando nesse problema, o Sebrae criou uma solução totalmente virtual e gratuita que descomplica a vida de quem quer abrir a própria empresa: o PNBOX. Como uma caixinha de ferramentas, o usuário pode estruturar o negócio ou aplicar uma mudança, planejar a abertura ou expansão por meio de 14 funções que podem ser usadas de forma independente ou integrada.

Para cada uma das ferramentas – que incluem temas como “Análise de concorrência”, “Definição de jornada do cliente”, “Segmentação de mercado”, “Custos” e “Investimentos” –, há vídeos e cards explicativos, com conceito e passo a passo para preenchimento. Também há opções com modelos de planos de negócios prontos, que podem ser utilizados como inspiração ou ajudar no entendimento de cada função.

A plataforma, pensada de forma modular, ainda gera um relatório para cada uma das ferramentas preenchidas separadamente ou juntamente ao plano de negócios completo. Esse documento pode apoiar o empreendedor de diferentes formas, incluindo até na facilitação do processo de tomada de crédito para a empresa, ao apresentá-lo em uma instituição financeira.

Atualmente, o PNBOX conta com 45 mil usuários cadastrados. A solução é integralmente online e não necessita de download, permitindo o acesso por meio de diferentes dispositivos, como celular, tablet ou computador. Basta entrar neste link e se cadastrar.