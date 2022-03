Lixo espacial: pedaço de foguete da SpaceX é encontrado no Paraná

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/03/2022 | 09:55



Um estranho objeto metálico foi encontrado em uma propriedade rural em Água Suja, interior de São Mateus do Sul (PR), nesta quarta-feira (16). Analisado pela equipe de astrônomos da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON), ficou constatado que trata-se de um lixo espacial. Mais precisamente, é parte do foguete Falcon 9, da SpaceX.

O foguete da empresa de Elon Musk foi lançado em 19 de dezembro de 2021, na Flórida (EUA), para colocar um satélite em órbita. Sua reentrada na Terra, por sua vez, ocorreu na última semana, em 8 de março. O evento pôde ser observado por moradores do Paraná, uma vez que provocou uma grande bola de fogo no céu e fez bastante barulho.

De acordo com a BRAMON, São Mateus do Sul fica praticamente abaixo da trajetória de reentrada realizada pelo foguete. Já em uma análise detalhada de imagens, foram identificadas semelhanças entre o objeto encontrado no Paraná e a tubeira do motor Merlin 1D, usado no segundo estágio do Falcon 9.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O lixo espacial está localizado na propriedade de João Ricardo Pacheco Portes e Joseane Maria Franco Portes. O Portal RDX esteve no local e registrou o fragmento, que mede aproximadamente 4 metros de comprimento e 6 metros de diâmetro: