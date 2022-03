Oscar 2022: confira as previsões para a premiação

Da Redação

Do 33Giga



18/03/2022 | 09:55



Não há dúvidas de que, nas próximas semanas, os olhos e ouvidos de todos os cinéfilos estarão atentos ao Oscar 2022, que será realizado no dia 27 de março. Cada pessoa tem seus favoritos para ganhar as estatuetas de Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante.

Porém, se dependesse dos requisitos da Getty Images, o resultado já estaria definido. O site de imagens fez previsões a respeito do Oscar 2022 de acordo com as fotos buscadas na plataforma de fotos.

A categoria de Melhor Ator no Oscar 2022 tem as maiores estrelas da indústria, mas se dependesse apenas da busca de imagens entre os indicados, o prêmio iria para Will Smith, seguido de perto por Andrew Garfield.

Na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, as previsões dos especialistas da indústria cinematográfica prevêem que a vencedora seria Ariana DeBose, por seu papel em West Side Story.

Se o resultado depende da popularidade, os resultados da pesquisa da Getty Images preveem o mesmo resultado, Ariana DeBose é a atriz mais procurada em sua categoria, com grande vantagem sobre o restante das indicadas.

Ao contrário das categorias anteriores, as previsões dos especialistas sobre quem ganhará o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante são amplamente divididas. Kodi Smit-McPhee e Troy Kotsur são grandes candidatos a uma das estatuetas, por seu trabalho em “The Power of the Dog” e “Coda”, respectivamente.

Mas, novamente, se falar de popularidade, o vencedor seria Troy Kotsur, que é o número um nas buscas em sua categoria.

A Categoria Melhor Atriz do Oscar 2022 tem tudo para surpreender. A lista de indicados tem figuras lendárias e polêmicas. Especialistas aplaudiram o trabalho de Kristen Stewart como uma das grandes performances que entrarão na história do cinema, mas não se pode descartar o trabalho de veteranas como Olivia Coleman ou Nicole Kidman.

Há até opiniões que apontam Jessica Chastain ou Penélope Cruz como as vencedoras. Porém, quando o assunto é popularidade, a vencedora indiscutível seria Kristen Stewart.