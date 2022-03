Maraisa revela reação ao saber do acidente de Marília Mendonça: Quebrei o carro inteiro

18/03/2022 | 09:10



Maraisa, da dupla com Maiara, revelou pela primeira vez qual foi sua reação ao descobrir sobre o acidente de Marília Mendonça, no fatídico 5 de novembro de 2021. Em entrevista para o colunista Leo Dias, a cantora conta que estava no carro com o pai e começou a bater no veículo, chegando a amassar as portas.

- Eu dava porrada no painel [do carro].

A cantora ficou sabendo da tragédia ao ligar no escritório de Marília para conversar sobre o visto da cantora, já que As Patroas iam viajar para Los Angeles, nos Estados Unidos, para realizar um show. Assim que conseguiu falar com alguém, ela conta que já percebeu que tinha algo errado.

- Parecia que algo me fez sentir o que estava acontecendo naquele momento. [Eu] queria acreditar que não tinha acontecido nada. Eu e Maiara já sofremos três intercorrências de avião e não aconteceu nada. Então, assim, a gente vai vivendo de uma forma tão frenética que a gente pensa: Não vai acontecer nada.

Mais tarde, Maraisa descobriu que o blindex de sua sala de estar estourou no mesmo momento em que o avião de Marília caiu.

Enquanto ainda estava no carro, a cantora relata que só conseguia pensar na troca de mensagens que havia tido com a amiga na madrugada daquela sexta-feira.

Maraisa acordou do nada, cerca de quatro horas da manhã, e decidiu mandar uma mensagem para Marília

Amiga, te amo.

A cantora ficou surpresa ao ver que a Maraísa ainda estava acordada e questionou o que havia acontecido.

Amo muito você, não esquece disso, reforçou Maraísa.

Então Marília brinca:

- Deus, será que eu vou morrer?

Para o colunista, a cantora declarou:

- Deus me deu uma oportunidade até de me despedir dela.