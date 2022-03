'BBB 22': após vitória de Arthur, brothers criam expectativas para prova do anjo

18/03/2022 | 08:51



Arthur Aguiar venceu a prova em dupla com Lucas e se tornou o líder da semana no BBB 22. Além dos dois, estão no vip: Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. Para comemorar a vitória e primeira liderança do ator, o grupo - formado apenas por homens - pulou na piscina. Mas, do outro lado da casa, o clima não é de alegria. Os integrantes do quarto lollipop perceberam que serão alvos e a grande aposta é de que Laís seja indicada ao paredão pelo líder. Por isso, expectativas para a prova do anjo foram criadas.

Na cozinha da xepa, Natália disse para a médica que existem pelo menos três pessoas que, com o poder de imunidade do anjo, poderiam salvá-la da berlinda. "Estou triste porque acho que um momento de liderança passou pela minha mão. Queria muito ver como a próxima poderia ser. Isso se eu estiver aqui para contar a próxima também, né", lamentou Laís.

Em outro momento, Eliezer conversou com Nat e Eslovênia sobre a importância de vencerem a prova neste sábado (19). "Esse anjo tem que ser nosso. Senão, vai dar ruim de novo. Aí, não tem mais nada o que fazer." Ele está convicto de que será indicado pelo voto da casa. "Eu sou o voto de todo mundo lá em cima", disse em referência ao grupo que está no Vip.

Caso vençam, os "lollipopers" pretendem colocar os meninos no monstro. "Não tiraria o Arthur e o DG. Tiraria todos os outros (Lucas, Pedro Scooby e Paulo André)", disse Eli.

Já Laís, mostrou que tem pretensão de tirar o líder do vip. "Eu que vou ganhar o anjo. Está inscrito", brincou ela e, em seguida, disse que daria o monstro para Arthur, já que ela é uma possível indicação dele.

Dinâmica da semana

A Prova do Líder, que aconteceu nesta quinta-feira, 17, já definiu o primeiro emparedado: Gustavo. O brother ficou entre os quatro competidores com pior desempenho e foi votado pelos ex-BBBs que já foram eliminados da edição. No sábado, está prevista a disputa pelo anjo, que terá o poder de imunizar uma pessoa na votação que acontece no domingo, 20. O líder indica um, e o indicado terá o poder de contragolpear mais um.

A casa decide o quarto emparedado em votação. Seis votarão no confessionário e os outros cinco terão que votar na sala, na frente de todos. Com exceção do indicado do líder, todos fazem a prova Bate e Volta.