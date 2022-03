FUABC apresenta recurso em chamamento da Saúde de Sto.André

Da Redação

A FUABC (Fundação do ABC) apresentou ontem recurso questionando o resultado do chamamento público referente à seleção de OS (Organização Social) para o gerenciamento, operacionalização, execução e fomento de serviços da rede de urgência e emergência de Santo André. A Secretaria de Saúde publicou no sábado o resultado da concorrência, que classificou a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) em primeiro lugar, seguida pela FUABC, que é a atual responsável pela gestão dos equipamentos na cidade.

A SPDM é vinculada à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e parceira da Prefeitura de Diadema, atua no Hospital Estadual de Diadema, no bairro Serraria, além de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Taubaté e em outros na Capital.

Por meio de nota, a Fundação do ABC informou que teve acesso a toda a documentação do processo e que “identificou possíveis inconformidades no resultado do chamamento público”. A instituição afirma: “Conforme avaliação das equipes técnicas, atestados encaminhados não foram levados em consideração, sob o ponto de vista de que a FUABC já presta serviços à Secretaria de Saúde de Santo André, o que levou à injusta perda de pontos. Diante dessa constatação e de outras observações de ordem técnica, a Fundação do ABC apresentou recurso na data de hoje (ontem), confiante de que conseguirá reverter o resultado do certame”.

O chamamento público foi aberto em junho de 2021. Conforme o documento, a Prefeitura estima despender R$ 213,1 milhões ao ano – R$ 17,7 milhões ao mês – com o convênio. Pela Lei de Licitações, esse vínculo pode ser prorrogado por até cinco anos.

A Fundação do ABC é uma entidade filantrópica mantida pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, e responde pela gestão de boa parte dos serviços de saúde das três cidades, no modelo conhecido como gestão compartilhada. A entidade tem como braço de ensino uma das mais tradicionais instituições do País, o Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que mantém campos de estágio em diversos equipamentos de saúde da região, o que comprovadamente qualifica o atendimento no serviço público.