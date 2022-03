Arthur Aguiar ganha liderança no BBB22 e Gustavo planeja colocar brother no castigo do monstro

18/03/2022 | 08:11



Fogo no parquinho! Arthur Aguiar mal assumiu seu posto como líder da semana no BBB22, e já virou alvo de alguns participantes. Gustavo, por exemplo, declarou na madrugada desta sexta-feira, dia 18, que se ganhar a Prova do Anjo vai colocar o ator no castigo do monstro - ou seja, fazer com que ele perca todas as regalias da liderança.

E não para por aí. O participante da Casa de Vidro também quer proteger sua amada do paredão - Laís. Afinal, Arthur e ela são rivais declarados no programa.

Em conversa no quarto grunge, ele falou:

- Eu ganhar (anjo) é muito mais completo o negócio.

Então Lina completa para Laís.

- Ele tira [Arthur do vip] e ainda dá a imunidade pra você.

- E se for autoimune gente?, diz Laís.

- Vão falar, Gustavo você saiu do paredão, parabéns, brinca o brother, relembrando para a amada que já está no paredão pelo voto dos eliminados.

Arthur inaugura quarto do líder

Durante a madrugada, Arthur Aguiar pode inaugurar o quarto do líder. O brother estava acompanhado de Lucas, Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André.

Assim que entrou, o ator foi direto ver as fotos. Ao ver uma imagem de sua esposa ele declarou:

- Te amo, meu amor.

Mais tarde, em conversa com os meninos, Arthur relembrou o surto de Natália durante a última Festa do Líder. O ator chegou a falar que ficou com tanto medo, que escondeu alguns itens da cozinha:

- Eu comecei a recolher as facas, mano.

- Ah, mas ela não ia fazer nada assim, disse DG.

- Não, não, pra alguém, mas para ela mesmo não se machucar, sabe?, justificou Arthur.

Vendo o caminho que a conversa estava tomando, a produção decidiu dar um alerta nos brothers.

- Ah, vamos parar de falar desse assunto, finalizou Arthur.

Eita!