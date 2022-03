Saiba quando irá estrear o podcast de Meghan Markle

18/03/2022 | 08:10



O podcast de Meghan Markle já está com previsão de estreia e promete ser logo!

Segundo um porta-voz da Fundação Archewell, o programa vai estrear este verão no Spotify. A informação foi confirmada ao veículo Page Six. Vale pontuar que o contrato com a plataforma foi assinado em dezembro de 2020.

Com o programa, a Fundação pretende combater a desinformação e aumentar as estratégias de conscientização através de conversas com personalidades de destaque.

De acordo com o jornal Daily Mail, Meghan e o seu marido, o Príncipe Harry, arrecadaram 283 mil reais com a Fundação beneficente.