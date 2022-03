Embraer: Acciona investirá US$ 30 mi na Eve UAM após acordo por plano sustentável

18/03/2022 | 07:57



A Eve UAM, uma empresa da Embraer, e a Acciona, empresa que atua no fornecimento de soluções regenerativas para uma economia de baixo carbono, anunciaram nesta sexta-feira, 18, uma parceria estratégica para acelerar o desenvolvimento de um ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana global e sustentável. Pela parceria, após a conclusão da combinação de negócios da Eve com a Zanite Acquisition Corp., a Acciona investirá US$ 30 milhões, juntando-se ao grupo de investidores estratégicos que atualmente estão apoiando o desenvolvimento da Eve e de seu plano de negócios.

Como parte do acordo, José Manual Entrecanales, presidente e CEO da Acciona, se tornará um dos sete membros do Conselho de Administração após a listagem da Eve na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), que está prevista para acontecer no segundo trimestre de 2022.

"A população do mundo está aumentando e se concentrando em cidades grandes. Manter as emissões de carbono dessas áreas urbanas sob controle é um dos maiores desafios do processo de descarbonização em que todos estamos engajados", afirma José Manuel Entrecanales.

O co-CEO da Eve, André Stein, complementa que o acordo reforça o compromisso da Eve em entregar um ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana Sustentável, que inclui não apenas o eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical) de emissão zero, mas também a infraestrutura sustentável que apoiará esse novo meio de transporte. A capacidade da Acciona de construir essas infraestruturas somada ao conhecimento em sustentabilidade, adicionam habilidades e competências essenciais que nos ajudarão a manter o nosso diferencial no mercado", afirma.

A parceria também beneficiará novas iniciativas industriais no desenvolvimento de um ecossistema de UAM sustentável, incluindo vertiportos, contratos de compra de energia, soluções de carregamento de bateria e manuseio.

Segundo a empresa, em 2021, 93% dos investimentos do Grupo Acciona estavam alinhados com a classificação da União Europeia para atividades sustentáveis. A empresa evitou a emissão de 13,4 milhões de toneladas de CO2 (+1,5%) durante o ano, concluindo aquele ano como a empresa de eletricidade mais sustentável da Espanha e a segunda mais sustentável do mundo, de acordo com o Sustainability Yearbook 2022 publicado pela S&P Global.

Listagem

A empresa lembra que anunciou em dezembro de 2021, seus planos para ser listagem da Eve em Nova York por meio de uma combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp., uma empresa de aquisição focada no setor de aviação. Após o fechamento da transação com a Zanite, a Zanite mudará seu nome para Eve Holding, Inc. e espera-se que as ações ordinárias e opções da Eve sejam negociadas na NYSE sob os novos códigos "EVEX" e "EVEXW", e a Eve se tornará uma subsidiária integral da Eve Holding.

Até o momento, a Eve atraiu um grupo de investidores estratégicos complementares que trazem um conjunto de capacidades que abrangem o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana, incluindo operadoras de asa fixa (Republic Airways e SkyWest), empresas de leasing de aeronaves (Azorra e Falko), financiamento (Bradesco BBI) e fornecedores de tecnologia (Rolls-Royce e Thales), bem como empresas do setor de defesa (BAE Systems).

A combinação de negócios com a Zanite estima que a Eve tenha um valor empresarial implícito de US$ 2,4 bilhões e a Embraer permanecerá como acionista majoritária com uma participação acionária de aproximadamente 82% na Eve Holding após o fechamento da combinação de negócios.