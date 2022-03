Arthur Aguiar é o líder da semana e Gustavo é indicado ao paredão por ex-brothers! Confira como foi a noite no BBB22!

18/03/2022 | 01:10



Nesta quinta-feira, dia 17, rolou uma Prova do Líder de peso no BBB22!

Na festa da última quarta-feira, dia 16, não faltou participante dizendo sobre o quanto queria pegar esta liderança, e a importância dela para os próximos passos do jogo.

Mas a noite contou com a participação especial de ninguém menos que os eliminados desta edição! Os ex-brothers ficaram junto de Tadeu Schmidt no estúdio. A primeira coisa que eles precisaram fazer foi definir o líder dos eliminados, e ficou decidido que seria Rodrigo.

Em seguida, foi preciso eliminar um deles, e os brothers mostraram que ainda há muita roupa suja para lavar, tanto de acontecimentos dentro da casa quanto fora dela. No fim, a pessoa mais votada foi Naiara Azevedo. A dinâmica então foi pausada para rolar a Prova do Líder, e os ex-brothers foram levados para outro espaço.

A Prova do Líder desta semana foi feita em duplas definidas por sorteio. Uma pessoa da dupla precisava pegar bolinhas em uma piscina com um instrumento e passar para a outra que estava do outro lado de uma barreira. Esta então tinha que jogá-las no local correspondente. A dupla que colocasse bolinhas das três cores disponíveis dobraria sua pontuação, e a que tivesse mais bolinhas seria a vencedora. No provódromo, rolaram duas rodadas, com três duplas competindo entre si em cada. Na primeira, as duplas foram:

Arthur Aguiar e Lucas;

Laís e Douglas Silva;

Natália e Gustavo.

Todas as duplas colocaram bolinhas com as três cores, dobrando suas pontuações, mas quem venceu foi Arthur e Lucas.

A segunda rodada foi entre as duplas:

Eliezer e Pedro Scooby;

Jessilane e Paulo André;

Eslovênia e Lina.

Todos também colocaram bolinhas com as três cores, e a dupla campeã foi Eli e Scooby!

Antes da final, os eliminados voltaram ao estúdio com a grande missão de emparedar um dos participantes que foram pior na prova. É isso mesmo! As opções eram Eslovênia, Linn da Quebrada, Gustavo, e Natália, e o mais votado foi Gustavo!

E a final da Prova do Líder foi disputada entre Scooby e Eliezer, contra Arthur e Lucas. As duplas precisaram inverter as posições na prova, mas isso não foi um empecilho para Arthur e Lucas, que foram os grandes campeões.

De volta na casa Tadeu Schmidt revelou que Gustavo foi o mais votado pelos eliminados e estava no paredão. Os brothers ficaram chocados ao saber que a decisão foi tomada pelos eliminados!

Depois, Arthur E Lucas precisaram decidir quem ficaria com o líder e quem levaria dez mil reais, mas desta vez, sem imunidade. Os dois conversaram e Lucas deixou Arthur ficar com o líder!

- Apesar dos nossos atritos, ele merece.

Que noite, hein?