Juventude e Goiás sofrem, mas confirmam vaga na terceira fase da Copa do Brasil

17/03/2022 | 23:52



Integrantes da Série A em 2022, Juventude e Goiás não tiveram vida fácil, mas venceram seus jogos nesta quinta-feira à noite pela segunda fase da Copa do Brasil. Consequentemente, a dupla confirmou vaga na terceira fase da competição nacional.

Com gol de Chico em cobrança de falta, o Juventude venceu o Real Noroeste-ES, por 1 a 0, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no interior do Espírito Santo. Apesar da derrota, o time capixaba poderia ter tido melhor sorte, já que desperdiçou pênalti, defendido pelo goleiro César.

O outro classificado da noite foi o Goiás, que recebeu o Criciúma-SC e venceu por 1 a 0, no estádio Serrinha, em Goiânia. Os goianos não fizeram boa partida, mas contaram com a estrela do artilheiro Nicolas, autor do gol da vitória já na reta final do segundo tempo.

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil acontecerá no próximo dia 28, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta fase entrarão os times classificados para a Libertadores e campeões da Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste.

Confira os resultados desta quinta-feira:

QUINTA-FEIRA

Real Noroeste-ES 0 x 1 Juventude-RS

Goiás-GO 1 x 0 Criciúma-SC