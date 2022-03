A pandemia não acabou

Do Diário do Grande ABC



17/03/2022 | 23:59



O uso de máscaras para a proteção de boca e nariz contra o novo coronavírus não é mais obrigatório no Estado de São Paulo, salvas raríssimas exceções – o item ainda é exigido nos meios de transportes e unidades de saúde. Assinado na tarde de ontem, o decreto do governador João Doria (PSDB) passou a vigorar imediatamente nos 645 municípios paulistas. A medida, todavia, não deve ser entendida como sinal de que a pandemia de Covid-19 chegou ao fim. Pelo contrário. A doença ainda contamina e mata muita gente, inclusive nas sete cidades do Grande ABC.



É evidente que os casos estão diminuindo, na região e no Brasil, um indicativo claro de que se aproxima o dia em que a OMS (Organização Mundial da Saúde) finalmente declarará que o novo coronavírus está sob controle. Mas ainda faltam etapas para se chegar lá. Enquanto isso, a população ajudará muito se mantiver alguns cuidados básicos, como o de ficar atenta aos sintomas da doença e evitar aglomerações. E usar máscaras, se assim lhe parecer mais adequado – o item de proteção pode, e deve, ser utilizado, agora a critério do próprio indivíduo.

Embora os piores dias de contágio tenham ficado para trás, a Covid-19 ainda é uma ameaça aos quase 3 milhões de habitantes das sete cidades. Apenas ontem, segundo dados dos boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras, foram registrados uma morte e 143 casos de contaminação pelo coronavírus. Como se vê, dois anos após fazer a sua primeira vítima fatal na região, em 25 de março de 2020, o micro-organismo ainda se encontra ativo.



Ao liberar os paulistas do uso compulsório da máscara, o governador João Doria divide com a população a responsabilidade pelo combate da pandemia. A sensatez precisa ser redobrada. Todos devem ter consciência de que a liberdade tem de ser utilizada com parcimônia. Há exemplos para os brasileiros se espelharem. Outros países que adotaram a medida, e cuja sociedade deixou de agir com sobriedade, registraram recrudescimento de casos. Que seja diferente por aqui.