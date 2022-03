Feira da Fraternidade terá comidas típicas de 12 países

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



18/03/2022 | 07:00



Santo André receberá nos dias 8, 9 e 10 de abril, das 12h às 22h, a Feira da Fraternidade, no Paço, evento que faz parte da programação especial de aniversário da cidade, que completa 469 anos dia 8 de abril. A atração contará com 57 barracas ocupadas por entidades assistenciais do município, com comidas típicas de 12 países. Toda a renda será revertida exclusivamente para instituições.

A Feira da Fraternidade é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Nesta semana foi feita a última reunião com as entidades habilitadas, para definição de cardápio e apresentação de cartilha com orientações gerais. Também foi realizado sorteio de localização de cada barraca.

“A Feira da Fraternidade foi um dos importantes símbolos resgatados em nossa cidade. O evento conta com a participação das entidades assistenciais que são essenciais no cuidado com quem mais precisa. Serão diversas atrações culturais, pratos de vários países, amor, união e solidariedade, que já são marcas registradas da nossa gente”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Entre os pratos disponíveis, a feira contará com yakissoba, tempurá, hambúrguer artesanal, massas, choripan (hambúrguer artesanal de linguiça), além de comidas típicas do Brasil, como os produtos de cambuci e derivados, feijão-tropeiro e torresmo de rolo.

“O evento é importante para as entidades, pois elas podem fazer arrecadação de recursos e mostrar o trabalho realizado para todas as pessoas que frequentam a feira, principalmente neste momento pós-pandemia. É gratificante reunir os dirigentes, mostrando que a união do poder público com a sociedade civil é o que consegue transformar a sociedade, trazendo resultados melhores para quem mais precisa”, destacou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.