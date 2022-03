Estado desobriga o uso da máscara em lugar fechado

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



18/03/2022



O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem o fim da obrigatoriedade do uso de máscara também em lugares fechados, com exceção do transporte coletivo de passageiros e seus respectivos locais de acesso, como embarque e desembarque, além de lugares destinados à prestação de serviços de saúde, como UBS (Unidade Básica de Saúde) e hospitais, por exemplo. A medida passou a vigorar imediatamente em todo o Estado. Hoje, prefeitos e representantes das cidades da região se reúnem virtualmente no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para definir se seguem o decreto estadual.

Pouco depois do anúncio feito pelo governador, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), usou as redes sociais para divulgar decreto municipal com regras diferentes. Na cidade o uso da máscara continuará a ser exigido nas escolas municipais, estaduais e privadas, em todos os ambientes. De acordo com o chefe do Executivo, a exigência tem relação com a cobertura vacinal. “Verificamos que 16% das crianças de 5 a 11 anos ainda não foram vacinadas e, por isso, decidimos manter por pelo menos mais uma semana o uso de máscara nas escolas. Em sete dias nosso comitê irá se reunir novamente para decidir pela liberação ou não também para esse público”, argumentou Orlando.

A liberação do uso da máscara é uma das últimas restrições da pandemia. O item de proteção contra a Covid passou a ser exigido em todos os ambientes em maio de 2020, nos primeiros meses da pandemia. Na semana passada o governador já havia dispensado o uso da máscara em locais abertos.

“Recebi hoje (ontem) à tarde uma nota técnica do Comitê Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público”, disse Doria.

Após 14 dias do feriado de Carnaval foi constatada manutenção da melhora dos índices epidemiológicos, indicando que a queda na transmissão da Sars-Cov 2 no Estado segue de maneira progressiva. Pela sexta semana seguida os dados registram quedas de internações nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de enfermaria. Na última semana foi registrada a redução de 18,5% nas novas internações.



QUARTA DOSE

Depois de Diadema, mais duas cidades da região iniciaram a aplicação do reforço contra a Covid em idosos com 80 anos ou mais. São Bernardo vai oferecer a quarta dose por livre demanda nas 33 UBSs do município, enquanto Santo André abriu o agendamento por meio do site psa.santoandre.br/vacinacovid para iniciar a imunização amanhã e também no domingo. As outras cidades devem iniciar a operação na segunda-feira.

Em São Bernardo, o funcionamento das salas de vacinação varia de acordo com o expediente de cada unidade, sendo que 20 equipamentos atuam com horário estendido, das 7h às 22h (Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão). As demais unidades funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com encerramento da vacinação às 18h.