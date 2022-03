A saúde mental dos professores

Do Diário do Grande ABC



17/03/2022 | 23:59



A classe de professores é uma das mais impactadas pelas mudanças relacionadas à pandemia de Covid-19: em pesquisa realizada pela Nova Escola, 28% dos docentes avaliaram a própria saúde emocional como péssima, havendo considerável piora na comparação com o cenário pré-pandemia, onde 81,9% da população em geral já apresentava sintomas de ansiedade, em grande parte moderados a severos. Os agentes estressores externos clássicos, como trabalho, família, finanças e saúde ganharam novos acompanhantes, relacionados, sobretudo, ao medo: do contágio, da própria morte, da eventual perda de pessoas próximas, de não estar produzindo tanto quanto antes e de não saber lidar com as demandas psicológicas trazidas pelos alunos.



Os transtornos de ansiedade compartilham características de medo e ansiedade excessivos. Medo é a resposta emocional relacionada à ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Como descrito por diversos pesquisadores do tema, o ambiente educacional revela que os professores, de modo geral, passam por ‘mal-estar docente’: violência, baixa remuneração, carga excessiva de trabalho e burocracia corroboram com o surgimento de sintomas de estresse e ansiedade. Neste cenário, faz-se necessária a construção de espaços de acolhimento para os professores desenvolverem repertório mais consistente de recursos adaptativos e de autorregulação emocional.



Uma estratégia para facilitar as ações de enfrentamento ao estresse dá-se pelo processo de autoconhecimento, identificando os agentes estressores e, ao mesmo tempo, desenvolvendo competências que funcionam como recursos de adaptação. No contexto da intervenção terapêutica, há abordagem positiva construída a partir do diálogo transdisciplinar: a musicoterapia. Trata-se de campo de conhecimento que estuda os efeitos da música e da utilização de experiências musicais resultantes do encontro entre as pessoas assistidas.



As reações empáticas provocadas pela vivência musical ativa e receptiva geram exercício de empatia, competência socioemocional fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais saudáveis, e, por consequência, na construção de ambientes onde a aprendizagem se torna possível. Em tempos onde cuidados com a saúde mental tomaram importância jamais vista, é urgente que olhemos com carinho para a situação dos professores, que vivem a complexidade emocional da pandemia adicionada aos desafios de classe historicamente desfavorecida e sobrecarregada. Precisamos cuidar de quem cuida dos nossos jovens. É hora de agir!



Antonio Thiago Figueira Nistal é psicólogo e musicoterapeuta. Fabio Scaringella Tarikian é economista e professor universitário.



PALAVRA DO LEITOR

Pesquisa – 1

O que eu, meus amigos e milhões de brasileiros gostaríamos de saber é: onde são feitas essas pesquisas políticas, divulgadas por jornais televisivos de grande repercussão de audiência de público? Mas só que não estão convencendo ninguém, pela falta de credibilidade de onde os dados foram fornecidos. Graças a Deus o povo está acordando.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Pesquisa – 2

Gostaria de sugerir que este Diário faça pesquisa com moradores de Santo André – moro na cidade – , na Oliveira Lima próximo à Praça do Carmo, no Centro. Eis as perguntas: você sabe o nome do prefeito da nossa cidade? Diga o nome de um vereador? Você conhece alguém que respondeu alguma pesquisa eleitoral? Futebol de Santo André disputa uma divisão do Campeonato Paulista, você sabe qual? Qual a data de aniversário da cidade? Você sabe quem é o secretário de Saúde do nosso município? O que fazer em Santo André para diversão infantil, pode sugerir algo? Espero que todos consigam responder positivamente.

Edson Roberto Peleteiro

Santo André



Conta de luz

Com o Bozo (Bolsonaro) nunca se espera uma boa notícia (Contas de luz deverão ficar mais caras com alta do diesel). Até o (Fernando) Collor (de Mello – ex-presidente da República) foi melhor que este desgovernado.

Carlos Spina

do Facebook



Puxa-sacos

É de estarrecer ver o ministro da Justiça, Anderson Torres, conceder a Bolsonaro medalha por serviços relevantes em ‘defesa de povos indígenas’, mesmo sabendo que esse irresponsável do Planalto defende extrair mineração em terras indígenas, e nesta pandemia abandonou esse povo, já que vetou a obrigação de oferecer água potável, materiais de higiene e leitos aos infectados pela Covid-19. O que não falta neste governo são puxa-sacos do mal, ou improdutivos. Como daqueles, até ministros, que, distante da ética e da moral, se humilham aos absurdos de Bolsonaro. Como fazer coro ao kit-Covid, para cura do coronavírus, a favor de aglomerações, do não uso de máscara etc. Esta decisão é afronta às nossas instituições, tal qual assistimos à mediocridade deste governo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Bolsonaro – 1

O presidente Bolsonaro tem que parar de colocar suas responsabilidades nos outros, como no caso da gasolina e outros. Afinal, o presidente é ele e no seu cargo não há só o bônus, mas principalmente ônus. Assuma!

Tânia Tavares

Capital



Bolsonaro – 2

Lembro do ‘gado’ falando que o Bolsa Família, projeto de FHC e não do corrupto PT, era para compra de votos (Auxílio Brasil ajuda a recuperar eleitor de Bolsonaro nas pesquisas). Aí o ‘mito’ foi lá e só mudou o nome do programa, para falar que ele quem fez. Daí o ‘gado’: ‘Mito! Mito! Mito!

Rodrigo Braga

do Facebook



Bolsonaro – 3

Bolsonaro está na frente das pesquisas, mas a mídia juntamente com institutos pagos de pesquisa dão o resultado que a esquerda quer, sabendo que muitas pessoas votam em quem está à frente nas pesquisas.

Mara Cristina Barruck

do Facebook



Estados Unidos

Não são os Estados Unidos que têm exército espalhado pelo mundo e vem matando um monte de gente nas últimas décadas (Pela primeira vez, Biden denuncia Putin como ‘criminoso de guerra’ por ações na Ucrânia)? Querem dominar o mundo. Têm medo da aliança Rússia-China e querem impor a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) aos países europeus só para usarem como base militar próxima à Rússia em possível guerra contra eles.

Denis Ferreira

do Facebook