GPA anuncia troca de presidente, Marcelo Pimentel assume empresa

17/03/2022 | 19:56



O GPA informou nesta quinta-feira, 17, ao mercado o desligamento, a partir de hoje, do presidente executivo Jorge Faiçal Filho. A companhia passará a ser liderada por Marcelo Pimentel, que renunciou ao cargo de diretor presidente da Marisa.

"O GPA passou por significativas transformações recentemente e a mudança na liderança da Companhia é mais uma etapa natural no seu processo de evolução", segundo o presidente do conselho de administração da empresa, Jean-Charles Naouri.

Ele complementa que Pimentel traz ao GPA uma experiência adaptada à nova formatação do modelo de negócios. Além disso, agradece a Faiçal pelo "papel importante que desempenhou no processo de transformação" da companhia.

Logo após o anúncio do GPA, a Marisa divulgou que o seu conselho de administração acatou o pedido de renúncia de Pimentel que "se dedicará a um novo desafio em sua trajetória profissional".

O processo de seleção do novo nome para liderar a Marisa já foi iniciado, segundo comunicado da companhia. Enquanto isso, o atual vice-presidente financeiro, administrativo e diretor de relações com investidores, Adalberto Pereira dos Santos, assume interinamente as funções do cargo de diretor-Presidente