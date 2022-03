Brasileiro Pepê faz belo gol, mas empate com Lyon derruba o Porto na Liga Europa

17/03/2022 | 19:48



O gol de Lucas Paquetá no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa acabou sendo decisivo para a classificação do Lyon às quartas e final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, em casa, o clube francês conseguiu segurar o empate com o Porto e frustrou o também brasileiro Pepê, ex-Grêmio e autor de um belo gol que de nada adiantou aos visitantes, eliminados após igualdade por 1 a 1.

Tranquilo após o triunfo por placar mínimo no Estádio do Dragão, no Porto, o Lyon ficou ainda mais sossegado na eliminatória quando Dembélé abriu o marcador logo aos 13 minutos, na França. O atacante recebeu entre os zagueiros, dominou e bateu na saída do goleiro.

Melhor disparado do Porto em campo, Pepê empatou em belo voleio, ainda no primeiro tempo. O brasileiro mandou no ângulo, recolocando o time na eliminatória. Ainda falharia em outra boa chance e veria os franceses se portarem bem defensivamente para avançar.

Depois de passar pelo Lyon em dois mata-matas na história, o Porto ficou pelo caminho pela primeira vez contra a equipe de Lucas Paquetá. Há 49 anos que a equipe visitante não era eliminada diante de um time francês.

Quatro dias após chorar de emoção em campo - marcou na vitória sobre o Aston Villa por 2 a 1 -, o capitão ucraniano Yarmolenko voltou a ser decisivo. Ele anotou na prorrogação e garantiu o avanço do West Ham com triunfo por 2 a 0 sobre o Sevilla, vice-líder do Campeonato Espanhol. Depois de perder na Espanha, os ingleses devolveram o 1 a 0 no tempo normal com Soucek e foram decisivos no tempo extra.

A outra vaga do dia também saiu na prorrogação. E com enorme dose de sofrimento. Depois de fazer 2 a 1 fora de casa, o Einthacht Frankfurt viu o Bétis fazer 1 a 0 com gol de Borja no último minuto do tempo regulamentar. No tempo extra todos já se preparavam para os pênaltis quando, nos acréscimos da segunda etapa, Hinteregger igualou o marcador e garantiu a festa alemã.

Com a eliminação das equipes russas de competições europeias, o RB Leipzig não precisou disputar o confronto com o Spartak de Moscou pelasoitavas e final, avançando automaticamente.