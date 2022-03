Everton marca aos 54 do 2° tempo e derrota o Newcastle no Inglês

17/03/2022 | 19:00



O Campeonato Inglês proporciona grandes partidas durante a temporada, mas o confronto entre Everton e Newcastle, nesta quinta-feira, em Liverpool, não faz parte desta lista. O jogo terminou com vitória dos anfitriões, por 1 a 0, gol marcado aos 54 minutos da etapa final.

Os três pontos conquistados foram muito importantes para o Everton (25 pontos) se afastar da zona de rebaixamento, em 17º lugar, enquanto o Newcastle ficou com 31, na 14ª colocação.

Os primeiros 45 minutos mostraram o porquê das equipes estarem entre as piores da temporada. Muita disposição física, disciplina tática, mas pouco talento para armar jogadas.

O Newcastle, mesmo fora de casa, tentou ter o domínio, ficando em alguns momentos com 80% da posse de bola. Mas sem criatividade, não sabia o que fazer com a bola. O excesso de toque de bola dos visitantes fez a torcida do Everton perder a paciência e abusar das vaias.

No segundo tempo, o jogo ficou mais movimentado. Aos 24 minutos, uma bela jogada. O paraguaio Almirón escapou pela direita e serviu o brasileiro Bruno Guimarães dentro da área. O goleiro Begovic fez boa defesa. O Everton devolveu com Gordon, ao acertar uma bomba de fora da área, interceptada por Dubravka.

O jogo ficou interessante a partir dos 38 minutos, após a expulsão do brasileiro Allan. O Newcastle aproveitou para ir ao ataque e criou boas oportunidades, enquanto o Everton, mesmo com um jogador a menos, tentou surpreender nos contra-ataques.

Os 14 minutos de acréscimos apontados pelo árbitro, por causa do excesso de paralisações, deixaram o ambiente elétrico, os jogadores se influenciaram e a correria foi total.

Aos 54 minutos, Iwobi arrancou, recebeu de calcanhar de Calvert-Lewin e bateu firme para abrir o placar para o Everton. O técnico Lampard festejou como se fosse um título. O Newcastle tentou reagir, mas não teve forças.