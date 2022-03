Governo federal confirma saque emergencial de até R$ 1.000

Nilton Valentim



17/03/2022 | 18:02



O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), confirmou o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de até R$ 1.000. Os trabalhadores terão acesso ao benefício a partir de 20 de abril. A expectativa é injetar até R$ 30 bilhões na economia este ano.

De acordo com o Planalto, o valor fixado como limite para o saque extraordinário não comprometerá financeiramente o FGTS e não reduzirá as operações de apoio aos setores de habitação, saneamento e infraestrutura. Segundo as informações divulgadas, o FGTS tem R$ 105 bilhões de patrimônio líquido, conforme balanço provisório de novembro de 2021.



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou também o programa SIM Digital, que, segundo o governo federal, visa aumentar a oferta e fazer chegar o crédito aos empreendedores individuais, impulsionando a geração de trabalho e renda aos pequenos e microempreendedores de todo País. Este programa também será operado pela Caixa Econômica Federal.

"O SIM Digital deve beneficiar nos primeiros 12 meses 4,5 milhões de empreendedores - pessoas naturais e jurídicas de atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil", informou o governo federal em nota.