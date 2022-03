Guedes defende que medidas sejam tomadas em 'ondas, uma atrás da outra'

17/03/2022 | 17:58



O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quinta-feira, 17, que as medidas do governo federal sejam tomadas em "ondas, uma atrás da outra, para melhorar a vida dos brasileiros". O ministro participou do lançamento do Programa Renda e Oportunidade, no Palácio do Planalto.

De acordo com ele, as medidas visam favorecer milhares de brasileiros que estão em situação de crédito difícil. "precisamos democratizar o acesso ao crédito", disse Guedes. "Não estamos enfrentando a segunda grande guerra? Depois da pandemia, fomos atingidos por uma segunda guerra de alimentos e fertilizantes", falou.

A antecipação do 13º salário, argumentou o ministro, é necessária para dar um alívio aos aposentados e pensionistas endividados neste momento. "Em dezembro teremos outra solução, teremos melhores medidas lá na frente", prometeu no discurso durante o evento, ao repetir que todas as medidas vão injetar bilhões na economia.

Segundo a estimativa do governo federal, R$ 150 bilhões serão injetados na economia com as quatro medidas anunciadas nesta quinta.