Governo estima que medidas de programa vão injetar R$ 150 bi na economia

17/03/2022 | 17:32



O governo federal estima que as medidas anunciadas no âmbito do Programa Renda e Oportunidade vão injetar mais de R$ 150 bilhões na economia do País.

O programa prevê antecipação do décimo terceiro salário, saques extraordinários do FGTS, além de crédito de R$ 100 bilhões a pequenas e médias empresas.