Zé Felipe responde comentário de que seu sucesso vem de Virginia Fonseca: -Sortudo é o homem que tem uma mulher como ela

17/03/2022 | 17:10



Zé Felipe bateu um papo com seus seguidores pelo Instagram nesta quinta-feira, dia 17. Dentre as perguntas feitas, um internauta quis saber qual é a música autoral preferida do cantor, e ele contou!

- Eu tenho um carinho especial por todas, mas acho que minha favorita é a Só Tem Eu, por todo o momento, pela virada que foi, tudo da minha vida.

Outra pergunta respondida foi se o cantor tem alguma música para lançar em breve:

- Estamos mexendo, compondo, produzindo, fazendo laboratório com algumas músicas para trabalharmos em cima delas e escolher uma para lançar para vocês em breve.

Também perguntaram sobre o que o cantor pensa das pessoas que dizem que seu sucesso vem da esposa, Virginia Fonseca. Sem pensar muito, Zé falou com muito carinho sobre ter uma pessoa tão especial ao seu lado:

- Eu agradeço a Deus, fico muito feliz, de verdade mesmo. Sortudo é o homem que tem uma mulher como a Virginia, sabe? Ela me apoia em tudo, vai junto comigo, acredita, dança minhas músicas todos os dias. Isso é benção, cara.

Fofo, né?