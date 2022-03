Blinken: não hesitaremos em aplicar custos à China por se recusar a condenar ação russa

17/03/2022 | 16:36



Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken disse que o presidente americano, Joe Biden, vai deixar claro à sua contraparte da China, Xi Jinping, que o gigante asiático pode ser responsabilizado por sua posição neutra sobre a guerra, em conversa entre os líderes amanhã.

Segundo Blinken, os EUA não vão hesitar em aplicar "custos" à China por se recusar a condenar a ação militar russa na Ucrânia e por, eventualmente, tomar ações que possam ajudar Moscou.

De acordo com Blinken, a China tem "responsabilidade especial" nos esforços para conter o aumento das tensões e Acabar com o conflito no Leste Europeu, já que tem influência sobre o governo de Vladimir Putin.