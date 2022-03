Perfil de Britney Spears some do Instagram e deixa fãs intrigados

17/03/2022 | 16:28



O Instagram da cantora Britney Spears está fora do ar desde a última quarta, 16. O sumiço do perfil deixou os seguidores da cantora intrigados. Até o momento, não é possível saber se foi a própria cantora quem excluiu o perfil da rede ou se foi banida pelo Instagram.

Desde que Jamie Spears, pai de Britney, foi removido da tutela judicial com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos, os fãs da princesa do pop puderam acompanhar mais de perto o dia a dia da artista através das suas redes sociais. Com cerca de 40 milhões de seguidores no Instagram, Britney compartilhava parte da sua rotina de musculação, dança, seu relacionamento com o personal trainer Sam Asghari, além de vídeos e fotos.

Em 14 de setembro do ano passado, ela desativou a conta na rede social para comemorar o noivado e os fãs começaram a criar teorias. Na maioria delas, o público se mostrou preocupado com a saúde mental da cantora. Em outras, lembravam a batalha judicial pela tutela da cantora.

Para evitar boatos, Britney publicou no Twitter um posicionamento sobre sua ausência no Instagram. "Não se preocupe pessoal... estou dando uma fugidinha das redes sociais para comemorar meu noivado! Volto em breve."

Dessa vez, os fãs da cantora foram surpreendidos com o sumiço da página, mas nenhum pronunciamento foi publicado em outras redes sociais de Britney, o que causou novas especulações. Uma página dedicada à cantora publicou que aguarda novidades na carreira. Também há boatos de casamento.

De acordo com o portal norte-americano TMZ, o Instagram não desativou a conta da cantora, então, ela teria sido excluída pela própria Britney, ou alguém da sua confiança. O Estadão entrou em contato com o Instagram e a rede social afirmou que ainda não houve um posicionamento oficial sobre quem teria excluído a conta de Britney Spears.