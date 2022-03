Apesar de guerra na Ucrânia, diplomatas avançam por acordo nuclear com Irã

17/03/2022 | 16:13



Enquanto a guerra na Ucrânia prossegue, diplomatas buscam salvar as negociações pelo retorno ao acordo nuclear com o Irã de 2015 apesar das distrações causadas pelo conflito. Eles agora parecem estar à beira de um acerto que traria os Estados Unidos de volta ao acordo e levaria o Irã de volta ao cumprimento dos limites ao seu programa nuclear.

Após 11 meses de conversas intermitentes em Viena, autoridades americanas e de outros negociadores dizem que apenas um número muito pequeno de questões ainda precisa ser resolvido. Enquanto isso, a Rússia parece ter recuado em uma ameaça de fechar um acordo sobre as sanções relacionadas à Ucrânia que diminuíram as perspectivas de um acerto rápido.

Isso deixa um acordo para os líderes políticos em Washington e Teerã. Mas, como tem acontecido com frequência, tanto o Irã quanto os EUA dizem que essas decisões devem ser tomadas pelo outro lado, deixando uma resolução no limbo, mesmo que todos os envolvidos digam que o assunto é urgente e deve ser resolvido o mais rápido possível.

As discussões sobre o acordo ganharam intensidade no fim de semana, quando o Irã atacou a cidade de Erbil, no norte do Iraque, com ataques de mísseis que atingiram as proximidades do consulado dos EUA. Para os críticos do acerto, o ataque foi a prova de que o Irã não é confiável e não deve receber nenhum alívio nas sanções. Para o governo, confirmou que o Irã seria um perigo maior se obtivesse uma bomba nuclear.

Enquanto isso, um novo vislumbre de esperança de progresso surgiu na quarta-feira, quando o Irã libertou dois cidadãos britânicos detidos. Os EUA, que se retiraram do acordo nuclear em 2018, e os três países europeus que continuam fazendo parte dele disseram que um acordo seria difícil, se não impossível, de ser alcançado enquanto esses prisioneiros, juntamente com vários cidadãos americanos, permanecerem presos no Irã.