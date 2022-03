Linn da Quebrada acusa Natália de ter jogado seu top na privada no BBB22 e público rebate: Não jogou

17/03/2022 | 16:10



Linn da Quebrada acusou Natália Deodato de ter jogado o seu top na privada do BBB22 na madrugada desta quinta-feira, dia 17 - tudo começou após as duas se desentenderem na festa do reality e, por isso, Lina começou a desconfiar que a amiga pudesse ter tomado essa atitude.

- Amiga tinha coisa minha jogada na privada do banheiro, disse a cantora, que estava chorando, para Laís Caldas.

- Por que jogou minhas coisas? Quem jogou?, perguntou?

- Amanhã eu lavo ele com você, vamos combinar? Eu te ajudo, prometeu a médica.

No entanto, os telespectadores constataram que Linn, enquanto estava muito bêbada, não percebeu que o top tinha ficado preso em seu cinto do microfone ao se sentar na cama bagunçada e, quando saiu do reservado, a peça já não estava mais com ela.