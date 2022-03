Lira: Urgência do PL que cria piso para profissionais de saúde será votado dia 22

17/03/2022 | 16:03



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta quinta-feira, 17, que o pedido de urgência para aprovação do projeto de lei que institui o piso salarial dos profissionais da enfermagem será votado na sessão extraordinária da próxima terça-feira, 22. O Projeto de Lei 2564/20, do Senado, institui um piso salarial nacional para profissionais da saúde que vai de R$ 2.375 a R$ 4.750. O cumprimento desse piso custaria até R $18 bilhões aos serviços de saúde públicos e privados.

Segundo Lira há preocupação com os gastos que serão gerados aos hospitais filantrópicos e da rede pública com a criação do piso, o que poderia gerar desemprego aos profissionais da área.

"Nós estabelecemos hoje no colégio de líderes um acordo, um plano de trabalho para que encontremos uma fonte que dê subsídio a esse aumento, principalmente para esses hospitais filantrópicos e públicos". "Vamos conversar com o Senado Federal para que essa construção seja feita junto, já que o Senado nos enviou, e nós ficamos aqui com essa situação de um projeto com impacto de R $16 bilhões a 18 bilhões que afetaria muitas instituições e a vida dos que estão envolvidos".

O plano de trabalho terá "um prazo de cinco semanas, para que junto com o Senado nós possamos encontrar uma solução para sustentar e subsidiar o aumento que será dado na carga dessas instituições no Brasil", para então a medida ser levada ao plenário, de acordo com o presidente.