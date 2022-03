Corinthians acerta venda do atacante Gabriel Pereira para o New York City

17/03/2022 | 16:03



Após longas negociações, o Corinthians acertou a venda do jovem atacante Gabriel Pereira para o New York City, franquia da Major League Soccer (MLS) e pertencente ao "City Football Group", dos mesmos donos do Manchester City. O anúncio oficial veio nesta quinta-feira, por meio das redes do clube paulista.

Em nota oficial, o Corinthians agradeceu ao atacante "pela entrega com o manto alvinegro" e "desejou sucesso na sequência da carreira". Segundo o diretor Roberto de Andrade, foi o próprio Gabriel Pereira quem pediu para ser vendido. Em outubro, as partes tinham acordado a renovação do contrato até 2024, mas esse documento nunca chegou a ser registrado junto à CBF.

O vínculo do atacante com o clube terminaria em 31 de março deste ano. Segundo a diretoria, foi feito um pré-contrato e optou-se por não realizar o registro na CBF por conta de possíveis propostas que poderia receber. Com isso, o Corinthians economizaria os valores do novo contrato, além do salário de luvas.

Como de costume, o clube não revelou oficialmente os valores da negociação em sua nota. Segundo apurações do portal "Meu Timão", os valores giram por volta de US$ 5,5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) e o Corinthians receberia 70% dessa quantia (R$ 19 milhões). Os outros 30% pertencem ao Guarani, que também será beneficiado dessa venda.

O clube também garantiu um porcentual para uma venda futura do atacante, sobre o lucro da operação. Entretanto, os valores ainda são incertos, mas devem ficar por volta de 10% a 20%.

Pelo Corinthians, Gabriel Pereira chegou em 2018 às categorias de base do clube, vindo do Guarani. Promovido à equipe profissional em 2021, o atacante disputou 47 jogos e marcou dois gols em sua passagem. Na última temporada, chegou a ser titular da equipe no Campeonato Brasileiro sob o comando de Sylvinho.