Yasmin Brunet curte show do Luan Santana ao lado de amigas: Maior fã

17/03/2022 | 15:10



Yasmin Brunet curtiu o show do Luan Santana ao lado de duas amigas na última quarta-feira, dia 16, em São Paulo - a loira, que se separou recentemente do surfista Gabriel Medina, escolheu um vestido preto para a ocasião.

Nos Stories do Instagram a influenciadora apareceu cantando muito as músicas do sertanejo - em um momento, inclusive, a amiga de Yasmin até brinca com ela:

Eu sou a pessoa que não sabe a letra e ela sabe todas. Yasmin, a maior fã que Luan Santana já viu, escreveu Camila Oliveira.

Horas antes, a filha de Luíza Brunet tinha compartilhado uma foto com um vestido transparente e uma bota over the knee - o clique rendeu vários elogios dos internautas para a musa.

Na legenda da publicação ela ainda tinha pedido a opinião da web sobre o seu look.

Sim ou não?, perguntou.

Logo surgiram comentários aprovando a produção.

Mulher tu é bonita até enrolada em um lençol, disse um seguidor.

Nossa barbie natural, escreveu alguém.

A beleza dessa mulher é surreal, falou outra pessoa.