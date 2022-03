Alexandre Nero afirma que bateria recorde de audiência no BBB: - Sou péssimo de convivência

17/03/2022 | 14:11



Na manhã desta quinta-feira, dia 17, Alexandre Nero participou do programa Encontro e revelou como seria sua participação no BBB22. O ator surpreendeu a todos ao afirmar que bateria recorde de audiência, mas que isso custaria a sua carreira.

- Não posso falar o que vocês iam conhecer de mim. Acho que eu seria a maior audiência desse programa, mas ia acabar com a minha carreira. Nunca mais ninguém ia querer olhar na minha cara. Só a minha mulher para me aguentar. Eu sou impossível, sou péssimo de convivência.

Ele então explicou que sua maior dificuldade é a socialização.

- Seria líder sozinho, sozinho no quarto. Eu sou antissocial total. Eu seria aquele que não conversa com ninguém, fica sozinho lá, isolado... Iam me tirar na primeira semana. Conviver com quem você conhece já é uma loucura. Imagina com quem você não conhece? Aliás, conviver com você mesmo já é uma loucura.

Por fim, Nero fez uma comparação com o isolamento da Covid-19 e argumentou que o confinamento faz com que os participantes sejam pessoas diferentes das que seriam fora do programa.

- Eles tomam atitudes lá dentro que jamais tomariam fora. Quem realmente ficou na pandemia trancado dentro de casa já deu aquela surtadinha. Isso porque a gente ainda tinha celular, internet, televisão e convivia com pessoas próximas que a gente amava. Imagina você chegar num lugar desse sem nenhuma conexão externa, sem entretenimento, sem a cultura, sem internet, sem seus amigos, sua rede de apoio. Você chega num limite, não sabe mais. Você não é você lá dentro. Qualquer coisa ali tem que ser perdoável.

Quem também deu sua opinião foi Bochecha. O cantor revelou ser caseiro e que teria dificuldade de conviver com pessoas estranhas.

- Sou um cara muito caseiro, então, para me tirar de dentro de casa, do meio da minha família, é muito difícil. Isso seria minha maior dificuldade, ter que ficar convivendo com pessoas totalmente diferentes... A minha família já me conhece de cabo a rabo, todos os meus gostos, e, de repente, você está em uma casa em que você fica fechado com um monte de pessoas estranhas.

O artista também afirmou que o público ia conhecer um novo lado de sua personalidade.

- Acho que as pessoas iam conhecer um lado meu que é chato demais. Gosto de tudo arrumadinho, essa bagunça não ia dar certo, não.