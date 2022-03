Kristen Stewart fala sobre a indicação ao Oscar e seu papel em Spencer, como princesa Diana: Personagem mais extrema que já interpretei

17/03/2022 | 14:11



Kristen Stewart concedeu uma entrevista a People e falou um pouco sobre a importância do papel da Princesa Diana em sua vida e crescimento. Aos 31 anos de idade, a atriz foi indicado ao Oscar pela primeira vez e contou que ela interpretou Diana em um momento muito difícil.

- Em um momento difícil, tumultuado e triste, mas ela também esta luz imparável. E até mesmo tentar tocar isso, aprendi muito, mas especificamente, senti que me permitiram crescer como pessoa. Mesmo que fosse na minha imaginação e eu estivesse me convencendo completamente de que de repente eu tinha esse superpoder que ela tinha, que era fazer as pessoas se sentirem bem.

Kristen também contou que sentiu uma coisa muito boa durante as gravações de Spencer:

- Enquanto fazíamos o filme, senti que tinha isso, e foi uma sensação muito bonita.

A atriz também falou da força das roupas de Diana e a maneira como ela se expressava através das mesmas:

- Eu nunca me senti como se estivesse fantasiada , e [ela é] a personagem mais extrema que já interpretei. E ela se expressava nas coisas que colocava em seu corpo. Às vezes era uma armadura, às vezes era para irritar as penas das pessoas.

Sobre a sensação de ser indicada ao Oscar, ela garantiu:

- É incrivelmente surreal - eu nunca me imaginei nessa arena. Eu faria filmes de graça.