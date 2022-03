Thais Fersoza faz declaração para os fãs nas redes sociais

17/03/2022 | 14:10



Thais Fersoza é uma das artistas que adora interagir com seus fãs e seguidores nas redes sociais seja respondendo caixinha de pergunta ou até mesmo reagindo aos comentários deles em suas fotos, e nesta quinta-feira, dia 17, não foi diferente.

Segundo a apresentadora, é comemorado o dia do fã, e claro, ela não podia fazer diferente e não parar para agradecer cada um que a segue e acompanha a sua família. Em uma foto usando uma camiseta rosa e mandando beijos, a esposa de Michel Teló escreveu:

Pra vocês meus amores... que sempre me enaltecem, valorizam e reconhecem minha entrega! Muitos beijos de amor, todo meu carinho e gratidão! Saibam que me deixa muito feliz compartilhar minha vida, minhas conquistas, minhas frustrações, dicas... com vocês! É pra vocês, por vocês, com vocês! Hoje é dia do fã, que eu chamo de admirador! E nada seria possível sem o acompanhamento e apoio de vocês! Vamos juntos! Aprendendo juntos, conquistando juntos!!!!! Há 25 anos juntos? que venham muitos e muitosmais!!!! Dia DoFã e sou só gratidão! E aproveitando? o que vocês querem ver aqui no meu IG hoje??? Dia de vocês, vocês escolhem!