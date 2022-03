Após reatar com Gabigol, Rafaella Santos compra carrão blindado de mais de meio milhão de reais

17/03/2022 | 14:10



Ela está podendo! Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., acaba de comprar um carrão blindado no valor de 530 mil reais! A empresária adquiriu o possante para circular com facilidade pelas ruas do Rio de Janeiro, cidade onde tem ficado com frequência desde que reatou o namoro com Gabigol.

Para realizar a compra, ela foi até uma loja especializada em blindados na Barra, bairro onde o craque do Flamento mora. Dentre as diversas opções, a influenciadora digital optou por um modelo Mercedes-Benz GLC 300 branco, que custa cerca de 530 mil reais.

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou imagens do carro e explicou o motivo da compra.

- Como eu estou muito aqui no Rio de Janeiro, não tem como eu ficar sem carro.