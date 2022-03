Moro defende candidatura de Renata Abreu para o governo de SP

17/03/2022 | 13:42



O ex-juiz Sérgio Moro, presidenciável pelo Podemos, defendeu nesta quinta-feira, 17, a candidatura de Renata Abreu para o governo de São Paulo. "Na 1ª pesquisa com o nome da Dep. Renata Abreu, nossa candidata para o Gov de SP, ela já aparece em 3° lugar com 7 pontos nas intenções de voto. Chegou a hora de termos uma mulher na liderança do maior Estado do Brasil. Chega de capachos de Lula e Bolsonaro", escreveu moro em publicação no Twitter.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira mostra que a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), em um cenário sem Marcio França (PSB) e sem Guilherme Boulos (PSOL), ficaria com 7% das intenções de voto para o governo do Estado de São Paulo. Após o deputado estadual Arthur do Val deixar de ser o nome do Podemos para disputar o governo, Renata foi aventada para a corrida, mas declarou que o partido não trata como prioridade ter candidatura própria no Estado.