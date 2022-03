Florinda Meza, viúva de Chaves, luta para a série ser reprisada novamente na televisão: O mundo necessita de mais risadas e alegria

17/03/2022 | 13:10



Quem aí sente saudade das queridas e famosas séries Chaves e Chapolin, transmitidas por muitos anos no SBT e depois reprisada no Multishow? Todos né, e pelo jeito, Florinda Meza, a inesquecível Dona Florinda , também.

A saudade é tanta, que a atriz usou a sua conta no Twitter para revelar que entrou na justiça para pedir que a série seja reprisada novamente na TV. Segundo ela, o mundo necessita de mais risada e alegria.

Meu coração de Chapolin está triste, porque a série do ?Chaves? não é exibida nas TVs do mundo, tão necessitadas de risos e alegrias. Se dependesse de mim, o show jamais teria saído de exibição. É por isso que estou gastando meu dinheiro em uma batalha legal, para que a vontade do meu Rober seja respeitada e o programa volte para as telas.

Vale pontuar que Florinda e Roberto se casaram no ano de 2004 e permaneceram juntos até 2014.