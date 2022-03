Resultado dá vaga ao Tigre; Ramalhão só depende de si

Dérek Bittencourt



17/03/2022 | 13:11



O empate entre Ferroviária e Santos, ontem, em Araraquara, foi o melhor resultado possível para duas equipes do Grande ABC. Isso porque o ponto para cada lado classificou o São Bernardo FC à segunda fase com uma rodada de antecipação (a delegação do Tigre se reuniu para assistir ao jogo em telão na concentração, em Atibaia) e manteve o Santo André dependendo apenas de si para avançar às quartas de final do Paulistão. O Aurinegro ainda alcançou vaga na Série D do Brasileiro de 2023 – isso se não conquistar o acesso na edição desta temporada, a parir de abril.

Com 15 pontos, o Tigre é segundo colocado do Grupo B, no qual a Ferroviária, com a igualdade de ontem, chegou a 11, restando apenas uma rodada a ser disputada – e, consequentemente, apenas três pontos em jogo. Assim, o primeiro duelo das quartas de final está definido: São Paulo x São Bernardo FC, possivelmente na terça ou quarta-feira da semana que vem, no Estádio do Morumbi. Assim, é possível que o técnico Márcio Zanardi pense em poupar alguns atletas na partida de sábado, contra o Guarani.

Já o Ramalhão, com 12 pontos, ocupa o segundo lugar do Grupo D, enquanto o Santos vem logo atrás, com 11. Para os andreenses alcançarem as quartas de final (e encontrar o Red Bull Bragantino, fora de casa), precisam vencer a Inter de Limeira, às 16h de sábado, no Bruno Daniel. Em caso de empate entre Água Santa x Santos, mesmo um revés (por placar mínimo) pode dar vaga ao Santo André.