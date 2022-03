Para China, expansão a leste da Otan não leva em conta temor russo de segurança

17/03/2022 | 12:21



Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian relacionou nesta quinta-feira, 17, a expansão a leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com o conflito entre Ucrânia e Rússia. Durante entrevista coletiva, o funcionário da chancelaria disse que esse movimento da aliança "não leva em conta preocupações de segurança de outros países". O porta-voz também comentou o fato de que a Rússia sofre sanções diversas.

Zhao mencionou "aqueles que lançam guerras pelo mundo, enquanto acuam outros países de ser beligerantes", sem citar nomes.

Ele também questionou o fato de que a expansão a leste da Otan teve como argumento público de garantir a paz fracassou nesse objetivo. Ao mesmo tempo, o porta-voz elogiou os esforços diplomáticos por uma solução pacífica para a crise.

Questionado sobre a possibilidade de a China falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o porta-voz chinês disse que não tinha informações sobre isso.