Sidney Sampaio revela que já caiu no golpe do Boa Noite, Cinderela: É horrível

17/03/2022 | 12:11



Sidney Sampaio abriu o jogo sobre um acontecimento em sua vida e surpreendeu a todos. Participando do programa Os Insuportáveis, o ator respondeu uma das perguntas feitas por Tiago América e revelou que já caiu no golpe do Boa Noite, Cinderela.

Segundo Sidney, no dia do ocorrido ele estava em um quiosque no Rio de Janeiro, pediu uma cerveja e só voltou a si tarde da noite, sem entender absolutamente nada.

- O Boa Noite, Cinderela eu já fui vítima e é horrível. Eu só fui voltar para casa muito tarde da noite. Eu não entendia porque já era noite.

Em seguida, o ator contou sobre a reação de sua mãe:

- Minha mãe achando que eu estava completamente alcoolizado, mas eu disse: só tomei uma cerveja. Eu não estava entendendo nada.

Sidney então revelou que só após 24h começou a entender o que tinha acontecido com ele.