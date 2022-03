Após teorias, Globo revela que não terá repescagem no BBB22

17/03/2022 | 12:10



Como você acompanhou, a Rede Globo anunciou recentemente que durante a noite desta quinta-feira, dia 17, os participantes que foram eliminados do BBB22 vão voltar para a casa mais vigiada do Brasil para realizar uma dinâmica junto com os atuais participantes.

Quem vai ficar de fora é Maria que foi expulsa e Tiago Abravanel que acabou pedindo para sair do confinamento. E depois do anúncio feito pela emissora, diversas teorias foram criadas nas redes sociais e a Globo tratou de podar algumas que apareceram.

Uma delas era que rolaria uma repescagem e de acordo com Léo Dias, do Metrópoles, não vai ter repescagem e até Boninho chegou a falar sobre isso nas redes. Portanto, voltamos a estaca zero e morreremos de curiosidade até o início do programa.