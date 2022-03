Sucesso Não falamos do Bruno, da animação Encanto, será apresentada ao vivo no Oscar 2022

17/03/2022 | 12:10



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que a cerimônia do Oscar 2022, marcada para o dia 27 de março, contará com uma apresentação para lá de especial. O evento trará a primeira performance ao vivo do hit Não falamos do Bruno, faixa que faz parte da trilha sonora da animação Encanto. A produção concorre nas categorias de Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção Original e Melhor Animação.

O filme foi lançado em novembro de 2021, levando crianças e adultos ao redor do globo a cantar e dançar junto com os personagens. A canção se tornou um dos maiores sucessos das animações da Disney e passou cinco semanas no topo da Billboard Hot 100. Com o primeiro lugar, a música igualou o feito de Um Mundo Ideal, de Aladdin, até então considerada a mais bem sucedida da empresa do Mickey Mouse.

A faixa Não falamos do Bruno é composição de Lin-Manuel Miranda, autor dos hits Hamilton e Moana, que possui longa experiência na musicalização de peças teatrais e filmes. Apesar do enorme sucesso, ele considerou que a canção não era elegível e preferiu inscrever Dos Oruguitas para concorrer à categoria de Melhor Canção Original.

No anúncio feito nas redes sociais, a Academia escreveu:

Não falamos do Bruno... exceto no Oscar deste ano!