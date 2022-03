Kate Middleton e Príncipe William marcam presença em evento de Saint Patrick's Day

17/03/2022 | 11:10



Kate Middleton apareceu na manhã desta quinta-feira, dia 17, acompanhada de Príncipe William e da guarda Irlandesa para prestigiar e acompanhar o desfile de celebração anual em Aldershot, que fica em cerca de 64 quilômetros de Londres, por conta do dia de São Patrício, o que é popularmente chamado na Irlanda como St. Patrick's Day.

Lembrando que o casal não pôde participar das comemorações dos últimos anos por conta da pandemia de Covid-19 que estava bem intensa. Kate e William aproveitaram o evento para entregar trevos simbólicos e o filho de Princesa Diana simplesmente arrasou com a escolha de seu uniforme para a ocasião.

A duquesa de Cambridge, por sua vez, foi com a cor conhecida do evento que é o verde em um casaco longo e um chapéu da mesma tonalidade. Após o tradicional desfile, Kate e William fizeram uma saudação e sentaram para a também tradicional foto ao lado de todos os soldados de todas as patentes.

E caso você não saiba, essa comemoração que os dois estiveram presente é muito comum na Irlanda. A data só é festiva porque é uma espécie de homenagem ao santo que acabou levando a região católica para o país e acabou virando o grande padroeiro por lá.