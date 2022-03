Karol Conká anuncia lançamento de música chamada 'Paredawn'

17/03/2022 | 10:56



Karol Conká anunciou o lançamento de uma nova música. Com o nome de Paredawn, a canção é uma brincadeira com um dos seus bordões que viralizaram durante sua passagem no BBB. A cantora não divulgou o horário e data que a música estará disponível, mas garantiu será em breve. Em suas redes sociais, a cantora disse que a produção foi feita junto com Rafael Dias (RDD) e não estava prevista para ser lançada.

"E foi num clima despretensioso que acabamos criando uma música sem ideia de lançá-la, pois me serviu de exercício terapêutico já que faço uma autoanálise do que vivi de maneira bem humorada. Afinal, um dos melhores jeito de lidar com as adversidades da vida é rindo de si mesmo."

Segundo ela, a faixa não é um single. "Decidi disponibilizar ela pois acho justo e leal dividir com vocês que estão acompanhando a minha história depois do tombo", escreveu.

Rejeição recorde

A rapper é dona do maior índice de rejeição do Big Brother Brasil, quando foi eliminada com 99,17% dos votos. Após sua saída, ela aproveitou o momento para transformar os seus sentimentos em arte e criou o álbum Urucum, que ainda não foi lançado. O novo trabalho da artista, que tem previsão de estrear ainda neste mês, terá 11 faixas, sendo três singles já lançados: Dilúvio, Subida e Louca & Sagaz. "Se preparem que Urucum está mais próximo do que vocês imaginam", garantiu.