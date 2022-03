No 'BBB 22', Natália se desentende com Lina e evidencia racha entre as 'comadres'

17/03/2022 | 10:08



Entre a noite de quarta-feira, 16, e a madrugada desta quinta, 17, os brothers se divertiram na segunda festa do líder do Lucas, que teve como tema "baile de máscaras". Mas o que era um momento de descontração no BBB 22 se tornou uma grande treta. Tudo começou quando Natália, logo no início da festa, se mostrou chateada com Linn da Quebrada e Jessilane.

Em conversa com Eslovênia, ela compartilhou que se sentiu desmerecida pelas sisters. "Teve uma hora em que estávamos nós três na mesa. Jessi trouxe o assunto do Pedro e eu falei do mesmo assunto, mas referente a mim. Ficou um clima de 'o que tem a ver?'"

"Depois, rolou um assunto entre as duas que só as duas conversavam entre si", continuou. E Eslô respondeu: "eu sei. É uma coisa que não posso imaginar."

Nat disse ainda que esses episódios não começaram agora. "É uma coisa que sempre tá acontecendo. Às vezes, eu estou na roda e não tenho oportunidade de falar. De certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida ou pouco querida."

Afastamento

Em conversa com Laís e Gustavo, Linn da Quebrada mostrou que está incomodada com as atitudes de Natália e percebeu que há um clima tenso começando a rolar entre elas. "Tem a ver com a minha relação com a Jessi. Em algum momento, ela falou para mim que eu estou tentando colocar ela contra a Jessi... Acho que vou dar uma afastada por isso. Vou tentar dar uma afastada da Jessi", desabafou.

A treta

Em seguida, as três "comadres" se encontraram no quatro grunge e Nat decidiu colocar as coisas a limpo. "A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada, porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem."

Ao tentar se defender, Linn da Quebrada acabou sendo interrompida por Natália, que começou a gritar: "muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você."

A discussão então começou a ficar mais tensa e Eslovênia decidiu tirar Lina e levá-la para o quarto lollipop. Enquanto isso, a cantora disparou: "eu não sei o que fazer, a não ser me afastar. Amiga, se eu não me afastar, isso vai continuar acontecendo."

Lina ficou abalada com o ocorrido e, em outro momento, desabafou com Laís e disse que estava se sentindo mal.

Ainda no quarto grunge, Natália começou a se descontrolar e socar a parede. Jessi tentou segurá-la, mas acabou levando um tapa na cara de forma acidental. Após o ocorrido, as tags "agressão" e "expulsão" amanheceram em alta no Twitter. Alguns internautas alegam que Nat colocou em risco a integridade física de Jessi, enquanto outros reforçam que é nítido não ter sido intencional.